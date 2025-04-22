Війська РФ атакували Дніпропетровщину КАБами та дронами: є потерпілі

фото: Сергій Лисак

Протягом доби, 22 квітня, російські окупанти атакували два райони Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів є постраждалі та руйнування

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

На Синельниківщині загарбники вдарили КАБами та дронами-камікадзе по Новопавлівській і Межівській громадах. Загалом там зруйновані два приватні будинки, ще 13 – понівечені. В одній з осель сталося займання, яке загасили. Також потрощене авто.

"Через це постраждали два чоловіки 65 та 85 років. Їм надають необхідну допомогу", – поінформував очільник Дніпропетровської ОВА.

На Нікопольщині під обстріли потрапили райцентр, Мирівська, Марганецька та Покровська громади. Туди ворог скерував БпЛА й важку артилерію. На щастя, люди не постраждали. Через ворожі удари пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство, житловий будинок та автівка.

Нагадаємо, кількість постраждалих від удару росіян по Запоріжжю зросла до 38 людей. Серед поранених — семеро дітей.

Також сьогодні російські терористи атакували дроном ритуальну процесію на території лікарні в центрі Херсона. Поранення отримали шестеро людей.