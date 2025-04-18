В Харькове завершили аварийно-спасательные работы: что известно

фото: ГСЧС

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара россиян. В результате атаки один человек погиб еще 114 ранены

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели ГСЧС вместе с коммунальными службами города ликвидировали последствия вражеских обстрелов. Вывезено 45 куб. м строительного мусора, демонтированы аварийные конструкции из трех многоквартирных домов и учебного заведения.

"Психологи ГСЧС оказали помощь 150 пострадавшим. В результате ракетного удара погиб 1 человек, пострадали 114, среди них 9 детей", - говорится в сообщении.

Ранее спасатели показали последствия ракетной атаки на Харьков.