В Харькове завершили аварийно-спасательные работы: что известно
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара россиян. В результате атаки один человек погиб еще 114 ранены
Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели ГСЧС вместе с коммунальными службами города ликвидировали последствия вражеских обстрелов. Вывезено 45 куб. м строительного мусора, демонтированы аварийные конструкции из трех многоквартирных домов и учебного заведения.
"Психологи ГСЧС оказали помощь 150 пострадавшим. В результате ракетного удара погиб 1 человек, пострадали 114, среди них 9 детей", - говорится в сообщении.
Ранее спасатели показали последствия ракетной атаки на Харьков.
В Харькове в результате российских обстрелов пострадали уже 112 человекВсе новости »
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