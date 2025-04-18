Фото: ГСЧС

Российские войска в очередной раз ударили по Донецкой области. В результате атаки вспыхнули пожары.

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

18 апреля русские войска атаковали Донбасс. В результате атаки два человека погибли. Также три человека получили ранения. Десятки построек повреждены.

В Константиновке горели хозяйственные постройки и гараж на территории частного. Два человека погибли, еще двое - получили ранения. Повреждены пять многоэтажных домов, частный дом, админздание, а также гаражи и машины.

На Лиманском направлении в результате вражеской атаки произошли пожары в многоквартирном жилом доме и на открытой территории.

В Алексеево-Дружковке россияне атаковали жилищный сектор. В результате удара один человек получил ранения, три жилых дома повреждены.

Напомним, ранее россияне ударили по Основянскому району Харькова. В результате атаки пострадали 87 человек. 17 из них были госпитализированы, трое из них – в тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших – 14-летняя девушка и 4-летняя девочка. Также известно, что, к сожалению, один человек погиб.