Массированный обстрел Сумщины: более 100 взрывов, есть погибший и раненый
Ночью и утром 18 апреля россияне совершили 76 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 132 взрыва
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что оккупанты обстреляли 10 общин.
В частности, в Середино-Будской общине была зафиксирована атака со стороны вражеского FPV-дрона, в результате чего прогремели два взрыва.
Кроме того, с беспилотника было сброшено взрывное устройство, повлекшее еще два взрыва. В результате обстрела повреждено частное домовладение.
В Сумской общине враг совершил атаку на город Сумы с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Удар нанес повреждение объектов гражданской инфраструктуры.
По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения.
В ОВА также сообщили, что оккупанты обстреливали Сумщину из минометов и артиллерии, а также наносили авиационные удары с использованием управляемых авиабомб.
Напомним, сегодня утром, 18 апреля, в результате российской атаки ударных БПЛА по кондитерскому цеху в Сумах погиб человек. Повреждено производство пасок.