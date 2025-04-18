Массированный обстрел Сумщины: более 100 взрывов, есть погибший и раненый

иллюстративное фото: Госпогранслужба Украины

Ночью и утром 18 апреля россияне совершили 76 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 132 взрыва

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что оккупанты обстреляли 10 общин.

В частности, в Середино-Будской общине была зафиксирована атака со стороны вражеского FPV-дрона, в результате чего прогремели два взрыва.

Кроме того, с беспилотника было сброшено взрывное устройство, повлекшее еще два взрыва. В результате обстрела повреждено частное домовладение.

В Сумской общине враг совершил атаку на город Сумы с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Удар нанес повреждение объектов гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

В ОВА также сообщили, что оккупанты обстреливали Сумщину из минометов и артиллерии, а также наносили авиационные удары с использованием управляемых авиабомб.

Напомним, сегодня утром, 18 апреля, в результате российской атаки ударных БПЛА по кондитерскому цеху в Сумах погиб человек. Повреждено производство пасок.