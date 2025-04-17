14:15  17 апреля
В Одесской области в медцентре психического здоровья продавали справки для уклонистов
13:55  17 апреля
В Харьковской области разоблачили учительницу, которая работала на россиян
12:45  17 апреля
Во Львовской области трехлетний мальчик упал с трактора и попал под колесо
UA | RU
UA | RU
17 апреля 2025, 17:41

Городские власти показали последствия обстрела Днепра

17 апреля 2025, 17:41
Читайте також українською мовою
фото: Днепровский городской совет
Читайте також
українською мовою

В Днепре в результате атаки российских беспилотников повреждены 22 жилых дома

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.

По его словам, отчеты о разрушениях и убытках в Днепре продолжают поступать. В настоящее время повреждены 22 жилых дома: более тысячи выбитых окон, повреждены шесть крыш.

Также сообщается, что в некоторых многоэтажках уничтожены лифтовое оборудование и системы отопления.

"Мы все понимаем, что это был просто еще один террористический акт России и попытка еще раз запугать днепрян. Потому что никакой военной цели нигде не было. Только жилые дома, кофейни, магазины, учебные заведения и культуры, в конце концов - муниципалитет", - отметил мэр.

Напомним, поздно вечером 16 апреля оккупационные войска РФ атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погибли три человека, среди которых есть ребенок. Ранены 30 человек.

После атаки на Днепр Зеленский призвал мир к решительным действиям.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
авто Днепр Борис Филатов БПЛА атака российская армия многоэтажка
После атаки на Днепр Зеленский призывает мир к решительным действиям
17 апреля 2025, 15:39
РФ не прекращает атаки на Херсон: есть погибший, среди раненых – 15-летняя девушка
17 апреля 2025, 14:51
На Запорожье вражеский дрон ударил по авто, которое доставляет воду в прифронтовые села
17 апреля 2025, 10:49
Все новости »
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
В Полтаве столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие, среди них – ребенок
17 апреля 2025, 19:09
Зеленский предупредил о возможных ударах РФ по энергетике
17 апреля 2025, 18:36
В Сумской области подростки напали на 18-летнего парня с пневматическим оружием
17 апреля 2025, 18:20
На Сумщине россияне атаковали критическую инфраструктуру
17 апреля 2025, 18:16
Жестокое убийство в Ивано-Франковске: подозрение получил третий подросток
17 апреля 2025, 17:58
Эксголову Броварской РГА, совершившего пьяное ДТП, задержали за схему переправки уклонистов за границу
17 апреля 2025, 17:55
На Пасху полиция усилит меры безопасности: какие ограничения будут действовать
17 апреля 2025, 17:08
В Винницкой области закупили армейские кровати с хищением более чем на 2 миллиона
17 апреля 2025, 16:45
Хочешь торговать – плати: в Киеве на взятке задержали чиновника РГА
17 апреля 2025, 16:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Андрусив
Алексей Гончаренко
Все блоги »