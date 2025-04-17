Городские власти показали последствия обстрела Днепра

фото: Днепровский городской совет

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.

По его словам, отчеты о разрушениях и убытках в Днепре продолжают поступать. В настоящее время повреждены 22 жилых дома: более тысячи выбитых окон, повреждены шесть крыш.

Также сообщается, что в некоторых многоэтажках уничтожены лифтовое оборудование и системы отопления.

"Мы все понимаем, что это был просто еще один террористический акт России и попытка еще раз запугать днепрян. Потому что никакой военной цели нигде не было. Только жилые дома, кофейни, магазины, учебные заведения и культуры, в конце концов - муниципалитет", - отметил мэр.

Напомним, поздно вечером 16 апреля оккупационные войска РФ атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погибли три человека, среди которых есть ребенок. Ранены 30 человек.

После атаки на Днепр Зеленский призвал мир к решительным действиям.