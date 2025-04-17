Оккупанты в течение дня обстреляли три района Днепропетровщины: есть погибшие

фото: Facebook/Сергей Лисак

Российские войска в течение 17 апреля нанесли удары по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews.

По его словам, больше всего досталось Никопольскому району. Туда враг направлял БПЛА и артснаряды.

В Никополе погибли двое мужчин – 56 и 61 лет. Еще пять человек пострадали, из них четверо в больнице в тяжелом состоянии.

Громко было и в Мировской, Марганецкой, Покровской и Красногригоревской общинах. В местных населенных пунктах повреждена инфраструктура, предприятие, кафе и магазин. Также повреждены 8 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и газопровод.

Кроме того, дронами противник атаковал Славянскую общину на Синельниковщине и Грушевскую на Криворожье. Вследствие этого в первой разбит дом местных. Во второй – горел сухостой. К счастью, обошлось без жертв, подчеркнул Лысак.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты атаковали Никополь на Днепропетровщине с артиллерии. В результате вражеских ударов в городе возник пожар. Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.