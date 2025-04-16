Количество пострадавших из-за обстрела Херсона возросло до 9

фото: Национальная полиция

Количество пострадавших в результате вражеских обстрелов Центрального района Херсона увеличилось до девяти человек, среди них есть подросток

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews .

По его словам, к медикам самостоятельно обратилась 20-летняя девушка. У нее диагностировали контузию и минно-взрывную травму. После оказания помощи оно проходит амбулаторное лечение.

Также в больницу вместе с родителями пришел 15-летний подросток. У него – взрывная травма и ушиб левого предплечья.

Таким образом, общее количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до девяти человек. Медики продолжают оказывать помощь потерпевшим.

По данным полиции области, в Центральном районе Херсона четыре управляемых бомбы попали в здание ледовой арены, заведение разрушено.

На месте взрывов возник пожар. Во время ликвидации возгорания военные РФ нанесли артиллерийские обстрелы, в результате чего обломками повредило два служебных автомобиля.

Массированный артобстрел микрорайона "Таврийский" длился почти полчаса.

В результате взрывов снарядов повреждены 18 многоквартирных и частных домов, два учебных заведения, три супермаркета, почтовое отделение, девять гражданских транспортных средств.

Напомним, сегодня утром, 16 апреля, оккупационные войска РФ ударили по Центральному району Херсона КАБами и артиллерией. Погиб один человек, есть раненые гражданские.

Под выстрел РФ попал и сам начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.