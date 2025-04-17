фото: Филатов

В разных районах Днепра продолжается ликвидация последствий вражеских ударов. Количество пострадавших возросло до 28

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.

Привлечено много тяжелой коммунальной техники. Повреждены не менее 15 домов. В их числе студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия.

"Обследования будут продолжаться до утра. Особенно в частной застройке", – отметил мэр.

В больницах города помогают раненым. В общей сложности количество пострадавших увеличилось уже до 28, четверо из них – дети.

Напомним, в результате массированной атаки дронами в Днепре вспыхнули пожары. Погибли два человека.