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В ОВАЕ рассказали о последствиях удара беспилотниками по Днепру. В результате российской атаки вспыхнули пожары

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, из-за атаки беспилотников в Днепре произошло несколько пожаров. Повреждены жилые дома. Также, по предварительным данным, пострадали двое детей.

Глава ОВА также отметил, что скоро в российских пабликах появятся очередные фейки об "уничтожении офицеров НАТО", хотя на самом деле - произошел террор гражданского населения.

"Повреждены дома, учебные заведения и культуры. Повреждены автомобили. Напуганы обычные горожане, особенно – дети", - пишет Сергей Лысак.

Он поблагодарил всех, кто приобщается к ликвидации последствий массированной атаки.

Напомним, в Днепре прогремели взрывы примерно в 22:30. Сообщали о массированной атаке дронов.