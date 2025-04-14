В Кировоградской области ребенок отравился угарным газом
Происшествие случилось в субботу, 12 апреля, в городе Новоукраинка Кировоградской области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В больницу госпитализировали 5-летнего ребенка. Причина – отравление угарным газом.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, ранее на Буковине семья отравилась угарным газом в своем доме. В больницу попали и родители, и двое детей.
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