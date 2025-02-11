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11 февраля 2025, 14:28

В Украине организуют дополнительные раунды по вакцинации: в чем причина

11 февраля 2025, 14:28
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фото из открытых источников
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Региональные Центры контроля и профилактики заболеваний проведут дополнительные мероприятия по иммунизации в областях. Все для того, чтобы избежать вспышек инфекционных болезней в общинах

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews .

Дополнительные раунды иммунизации против инфекционных заболеваний в Украине проводятся уже три года подряд.

Так, в 2022 году - против полиомиелита, в 2023 году - против кори, паротита, краснухи, в 2024 - от дифтерии, столбняка и коклюша. Однако, как отмечают в ведомстве, несмотря на это охват рутинными прививками по результатам прошлого года не достигают рекомендованных ВОЗ 95%.

Кроме того, в этом году сохраняется угроза вспышки кори, учитывая ввезенные случаи в конце 2024 года и недостаточные показатели охватов прививками в ряде областей.

Следовательно, дополнительные меры по иммунизации начнутся уже в ближайшие несколько месяцев.

"Учитывая анализ эпидситуации в своих областях, ЦКПХ будут создавать локальные планы по довакцинации против инфекционных болезней в ближайшие несколько месяцев для предотвращения вероятных вспышек", - подчеркнул главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Как известно, в Украине бесплатные прививки против 10 инфекционных болезней входят в Календарь профилактических прививок.

В частности, ребенок должен получить прививку против таких заболеваний, как туберкулез, гепатит B, корь, эпидемический паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и ХИБ-инфекция.

Также предусмотрена безвозмездная ревакцинация против дифтерии и столбняка для взрослых.

Напомним, в этом году на Буковине из-за осложнений от кори умер 10-летний ребенок, который не был привит.

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