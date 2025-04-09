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09 апреля 2025, 05:05

Двойное убийство на Сумщине: пожизненное получил мужчина, пытавшийся скрыть преступление

09 апреля 2025, 05:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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За убийство двух человек и попытку скрыть следы совершенного преступления 41-летнего жителя Ахтырского района приговорили к пожизненному заключению

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, жестокое преступление произошло еще в 2020 году в Ахтырском районе. Местный житель заявил в полицию об исчезновении своих соседей. Правоохранители обнаружили в доме два тела. Сначала все выглядело так, будто мужчина избил до смерти женщину, а потом повесился.

Однако следствие установило, что к преступлению причастен совсем другой мужчина. 12 сентября к погибшим приходил их знакомый, который и оказался убийцей.

"На почве ревности он сначала задушил мужчину, которому в тот день исполнилось 42 года, а затем избил насмерть 44-летнюю женщину", – говорится в сообщении.

Чтобы избежать ответственности, злоумышленник решил инсценировать самоубийство: тело мужчины повесил, пытаясь замаскировать собственную причастность к преступлению.

В ходе расследования выяснилось, что у мужчины уже был богатый уголовный опыт. В прошлом он неоднократно привлекался к ответственности, включая тяжкое преступление — нанесение телесных повреждений женщине, повлекшие ее смерть. За это он провел за решеткой около семи лет.

2 апреля 2025 года коллегия судей Шишацкого районного суда Полтавской области признала его виновным в убийстве двух человек. Обвиняемого приговорили к пожизненному лишению свободы.

Напомним, в Киеве мужчина задушил свою жену. За убийство любимой ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также сообщалось, что на Волыни задержали стрелявшего в егеря браконьера и убившего его жену.

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