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11 квітня 2025, 23:45

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за побиття 76-річної жінки до смерті

11 квітня 2025, 23:45
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На Дніпропетровщині чоловік отримав підозру. Йдеться про побиття його цивільної дружини, яка померла внаслідок жорстокого побиття

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кам'янському будуть судити чоловіка, який до смерті забив цивільну дружину. 76-річна жінка померла від отриманих травм.

За даними поліції, це сталось наприкінці липня 2024 року. Тоді між чоловіком та жінкою сталась сварка. В ході конфлікту він побив потерпілу. Правоохоронці знайшли пенсіонерку у власній квартирі з численними травмами. Її госпіталізували, проте, на жаль, вона померла в лікарні.

Експерти встановили, що причиною смерті було саме побиття. За підозрою затримали цивільного чоловіка жінки. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині чоловік забив жінку до смерті. Це сталось під час застілля, коли вони почали сваритися. У стані сп'яніння він завдав їй вісім ударів по голові, тулубу, шиї та руках. Коли жінка впала на підлогу - він продовжив бити її ногами. Від отриманих травм жінка померла.

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