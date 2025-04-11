В Николаевской области правоохранитель может сесть на 8 лет за избиение заключенного
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю государственного учреждения «Николаевский следственный изолятор», избивший заключенного из-за разговоров с сокамерником
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как стало известно, оперуполномоченный николаевского следственного изолятора после избрания меры подозреваемого, поместил его в камеру и запретил другим заключенным с ним общаться.
Когда узнал, что заключенный продолжал разговаривать, правоохранитель пришел и избил его.
Правоохранителя подозревают в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Николаевской области адвокат пыталась подкупить пограничника, чтобы переправить за границу мужчину.