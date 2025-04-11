В Николаевской области правоохранитель может сесть на 8 лет за избиение заключенного

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю государственного учреждения «Николаевский следственный изолятор», избивший заключенного из-за разговоров с сокамерником

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как стало известно, оперуполномоченный николаевского следственного изолятора после избрания меры подозреваемого, поместил его в камеру и запретил другим заключенным с ним общаться.

Когда узнал, что заключенный продолжал разговаривать, правоохранитель пришел и избил его.

Правоохранителя подозревают в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области адвокат пыталась подкупить пограничника, чтобы переправить за границу мужчину.