В Херсонской области россияне убили 63-летнего мужчину
В Херсонской области в результате атаки беспилотника утром погиб 63-летний мужчина, начато расследование
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура в Телеграмме, передает RegioNews.
"Около 9:00 6 апреля 2025 года военнослужащие РФ в очередной раз атаковали БпЛА пригород Херсона - Антоновку. В результате сброса взрывчатки погиб 63-летний мужчина", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 3 гражданских.
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