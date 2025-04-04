Смертельное ДТП в Полтавской области: грузовик врезался в "Таврию"

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Смертельная авария произошла 3 апреля в селе Карпиха Кременчугского района. Водитель легковушки погиб на месте ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.

По материалам следствия, около 14:45 на дороге столкнулись грузовик MAN и автомобиль ЗАЗ "Таврия". Фурой управлял водитель 1967 года рождения, а легковушкой – 1988 года рождения.

"В результате столкновения водитель легковушки погиб от полученных телесных повреждений", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Продолжается следствие.