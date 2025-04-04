Смертельное ДТП в Полтавской области: грузовик врезался в "Таврию"
Смертельная авария произошла 3 апреля в селе Карпиха Кременчугского района. Водитель легковушки погиб на месте ДТП
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.
По материалам следствия, около 14:45 на дороге столкнулись грузовик MAN и автомобиль ЗАЗ "Таврия". Фурой управлял водитель 1967 года рождения, а легковушкой – 1988 года рождения.
"В результате столкновения водитель легковушки погиб от полученных телесных повреждений", – говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Продолжается следствие.
Напомним, ранее смертельное ДТП произошло в Днепре. Водитель Lada Kalina въехал в дерево. Его госпитализировали, а пассажир авто погиб.
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