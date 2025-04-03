Войска РФ обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: пострадали 3 человека

фото: Сергей Лысак

В течение суток захватчики били по Никопольщине и Синельниковщине из тяжелой артиллерии. Также враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками. Есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате вражеских атак в Никополе и Марганецкой общине повреждены коммунальное предприятие, три частных дома, два хозяйственных сооружения, гараж и авто. Возник пожар.

К вечеру агрессор атаковал Синельниковщину. Враг ударил по Межевской, Великомихайловской и Маломихайловской общинам.

"Пострадали, предварительно, три человека. Занялся частный дом, еще с десяток - изуродованы. Задело линии электропередач и водопровод", - добавил Сергей Лысак.

Напомним, 3 апреля российские оккупанты нанесли удар по автомобилю в Корабельном районе Херсона. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители.