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03 апреля 2025, 19:20

Россияне атаковали беспилотником гражданское авто в Херсоне: есть раненые

03 апреля 2025, 19:20
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иллюстративное фото: Нацполиция
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В четверг, 3 апреля, российские оккупанты нанесли удар по автомобилю в Корабельном районе Херсона. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что из-за сброса взрывчатки из БпЛА пострадали 53-летняя женщина и 55-летний мужчина.

"Их с контузиями, взрывчатыми и черепно-мозговыми травмами доставили в больницу. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести", – говорится в сообщении.

Напомним, в поселке Киндейка Херсонской области российский дрон атаковал мужчину. Он получил травмы.

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