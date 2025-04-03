Россияне атаковали беспилотником гражданское авто в Херсоне: есть раненые
В четверг, 3 апреля, российские оккупанты нанесли удар по автомобилю в Корабельном районе Херсона. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что из-за сброса взрывчатки из БпЛА пострадали 53-летняя женщина и 55-летний мужчина.
"Их с контузиями, взрывчатыми и черепно-мозговыми травмами доставили в больницу. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести", – говорится в сообщении.
Напомним, в поселке Киндейка Херсонской области российский дрон атаковал мужчину. Он получил травмы.
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