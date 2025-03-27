Россия атаковала Украину ракетой и десятками дронов: как отработала ПВО
В ночь на 27 марта войска России атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено ущерб 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере и в центре страны.
Еще 26 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина и Черниговщина.
Напомним, в результате атаки дронов в Днепре ранены трое гражданских. Повреждены более десятка многоэтажных домов, предприятия, авто, а также учебные заведения и культуры.