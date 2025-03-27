фото: Днепропетровская ОВА

В результате атаки дронов в Днепре ранены трое гражданских. Повреждены более десятка многоэтажных домов, предприятия, авто, а также учебные заведения и культуры

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, все пожары, возникшие в Днепре из-за атаки БПЛА, спасатели потушили.

Пострадали три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь была оказана на месте.

"В городе повреждены предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек избиты, еще несколько – уничтожены. Зацепило и 2 грузовика. На местах работают все службы", – подчеркнул Лысак.

Он добавил, что Никопольщину агрессор терроризировал дронами-камикадзе и артиллерией. Бил по райцентру, Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской общинам.

Пострадала 30-летняя женщина. Лечится амбулаторно.

Повреждены многоквартирные и частные дома, инфраструктура, АЗС, авто.

Защитники неба уничтожили в области 6 БПЛА.

Напомним, вечером 26 марта россияне атаковали Днепр беспилотниками .

Кроме того, россияне обстреляли Харьков. В результате массированной атаки вражеских беспилотников пострадали 11 человек среди раненых 14-летняя девушка.