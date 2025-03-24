На Днепропетровщине в горящем доме обнаружили тела 2 человек
Смертельный пожар произошел вчера вечером, 23 марта, в селе Славянка Синельниковского района. Тела погибших обнаружили огнеборцы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.
Известно, что около 21.05 на улице Ефимова загорелся жилой дом. Огонь охватил площадь в 90 квадратных метров. Чрезвычайщики оперативно ликвидировали пожар.
"Ликвидируя пожар, пожарные обнаружили внутри дома тела двух погибших мужчин, 1971 и 1986 годов рождения", — говорится в сообщении.
Причина трагедии устанавливается компетентными органами.
Напомним, во Львовском районе обнаружили тела двух человек - 84-летнего мужчины и его 80-летней жены. Они отравились, вероятно, угарным газом.
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