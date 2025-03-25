У Кривому Розі жорстоко побили журналіста одного з місцевих видань

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У понеділок, 24 березня у місті Кривий Ріг напали на журналіста одного з місцевих видань. Чоловіка госпіталізували до медзакладу із численними травмами

Як передає RegioNews, про це Суспільному повідомила речниця поліції Криворізького району Ангеліна Крадожон.

За її словами, правоохоронці зареєстрували факт нанесення тілесних ушкоджень. Обставини з'ясовують.

Постраждали — спецкореспондент онлайн-медіа "СВОЇ. Кривий Ріг". За словами засновника видання Олексія Таймурзіна, напад може бути повʼязаний з професійною діяльністю журналіста та нещодавнім розслідуванням.

Відомо, що у журналіста зламаний ніс, забита сітківку ока, забої ребер, струс мозку. Чоловік сім разів втрачав свідомість у кареті швидкої допомоги.

Нагадаємо, у смертельній аварії під Кривим Рогом загинули молоді спортсмени.