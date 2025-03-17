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17 марта 2025, 07:28

Смертельная авария под Кривым Рогом: погибли молодые спортсмены

17 марта 2025, 07:28
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фото: t.me/svoiKR
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В воскресенье, 16 марта, на трассе Кривой Рог – Днепр произошла авария: столкнулись два грузовика и легковушка. В ДТП погибли двое 18-летних юношей

Об этом сообщил местный Telegram-канал Свои, передает RegioNews.

Отмечается, что в автомобиле Dacia Logan находились пять человек. Легковушка двигалась в направлении Кривого Рога, попытался обогнать бензовоз, но задел его, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком АТБ. В результате удара Dacia перевернулась.

Водитель и один из пассажиров легковушки погибли на месте. Обоим было по 18 лет. Еще трое подростков были госпитализированы с тяжелыми травмами, предварительно установлено, что им 16-17 лет.

По данным издания, погибшие – это криворожские бойцы из смешанных боевых искусств по имени Арсен и Никита. Они возвращались с Открытого чемпионата области по смешанным единоборствам, проходившему в Днепре.

Напомним, в Киевской области иномарка врезалась в ЗАЗ . Травмировался водитель ЗАЗ, его госпитализировали.

ДТП Кривой Рог авария молодежь спортсмены грузовик
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