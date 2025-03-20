На Днепропетровщине возросло количество пострадавших из-за ракетного удара РФ
В Каменском районе Днепропетровской области в результате российского ракетного удара в среду, 19 марта, ранения получили многие
Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак .
По его словам, из-за вчерашнего ракетного удара по Каменскому району ранены 5 человек. 38-летний мужчина будет лечиться дома. Еще четверо человек были госпитализированы в медучреждения.
Глава региона добавил, что вечером 19 марта россияне применили тяжелую артиллерию Мировской общине Никопольского района.
Утром 20 марта армия РФ дронами-камикадзе атаковали Никополь.
Напомним, на Днепропетровщине дрон попал в объект инфраструктуры: возник пожар.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
На подступах к Киеву силы ПВО сбили 11 российских беспилотников
20 марта 2025, 09:24В Донецкой области россияне убили одного и ранили пятерых гражданских
20 марта 2025, 09:07За сутки Силы обороны уничтожили 75 вражеских дронов
20 марта 2025, 08:55Вражеская атака на Кропивницкий: 10 раненых, среди них – 4 детей
20 марта 2025, 08:52Задержали "на горячем": в Херсонской области мужчина сбывал оружие и боеприпасы
20 марта 2025, 08:18"Укрзализныця" возобновила движение через станцию Кропивницкий
20 марта 2025, 07:48Генштаб ВСУ: за сутки Россия потеряла еще 1400 военных, 13 танков и 38 ББМ
20 марта 2025, 07:38Оккупанты нанесли 519 ударов по Запорожской области: есть повреждения
20 марта 2025, 07:35Массированная атака на Кропивницкий: фото последствий
20 марта 2025, 07:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »