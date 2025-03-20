Россияне ударили из артиллерии по Никопольщине: есть жертва, ранена женщина
Сегодня, 20 марта, российские оккупанты атаковали из артиллерии Марганецкую общину Никопольского района. Есть погибший и пострадавшая
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По данным следствия, днем оккупанты накрыли из артиллерии жилые дома.
"В результате обстрела погиб 73-летний мужчина, ранена 68-летняя женщина. Повреждены частные дома", ― говорится в сообщении.
Правоохранители документируют военные преступления российской армии, повлекшие гибель человека.
Напомним, российские военные нанесли удар управляемыми авиабомбами по Краснопольской общине Сумской области. В результате обстрелов погиб человек, еще один - получил ранения.
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