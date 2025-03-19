Жителі Дніпра зробили "бізнес" на гуманітарці
У Дніпрі правоохоронці викрили чергову схему з гуманітарною допомогою. Зловмисники брехали в деклараціях і продавали авто
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Правоохоронці викрили пʼятьох зловмисників, які продавали гуманітарну допомогу. За даними слідства, житель Дніпра налагодив схему продажу авто, які ввезли в Україну в якості гуманітарної допомоги.
"У свою чергу, директор благодійної організації створював митні декларації та надавав органам митного контролю гарантійні листи для ввезення авто за спрощеною процедурою як гуманітарну допомогу", - кажуть правоохоронці.
Коли авто ввозились в Україну, підозрювані продавали машини через соціальні мережі.
Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили схему ввезення з-за кордону автівок під виглядом гуманітарної допомоги. Зловмисники декларували машини як гуманітарну допомогу, а насправді продавали за готівку.