Винницкий суд отправил пророссийскую блоггершу за решетку на 15 лет

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Винницкий городской суд заочно лишил свободы на 15 лет с конфискацией имущества пророссийскую блоггершу, распространявшую контент с поддержкой агрессии РФ

Об этом сообщила пресс-служба Винницкого городского суда, передает RegioNews .

Отмечается, что обвиняемая создавала и распространяла информационный контент, подведенный под российские нарративы, в личном авторском блоге одного из российских изданий.

Обвиняемая, осведомленная о наличии обвинительного акта на рассмотрении в суде, в судебные заседания не являлась.

По результатам судебного разбирательства суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (Колаборационная деятельность).

Ей назначен наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества в доход государства.

В материале не называется имя осужденной, но вероятно речь идет о бывшей винницкой журналистке Юлии Тарапате, которой в 2023 году СБУ сообщила о подозрении.

Тарапата является заместителем главного редактора издания "Вечерняя Москва".

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и нейтрализовала в Черкассах группировку бывших коммунистов . Они распространяли пророссийские нарративы, общаясь с местными жителями, и выражали поддержку оккупантам.