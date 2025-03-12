07:10  12 марта
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: пьяный водитель сбил троих детей
03:15  12 марта
Житель Одесской области изнасиловал 14-летнюю девочку: как его наказал суд
00:06  12 марта
На ребенка упали деревянные плиты: на Волыни погиб 9-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
12 марта 2025, 07:57

Винницкий суд отправил пророссийскую блоггершу за решетку на 15 лет

12 марта 2025, 07:57
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Винницкий городской суд заочно лишил свободы на 15 лет с конфискацией имущества пророссийскую блоггершу, распространявшую контент с поддержкой агрессии РФ

Об этом сообщила пресс-служба Винницкого городского суда, передает RegioNews .

Отмечается, что обвиняемая создавала и распространяла информационный контент, подведенный под российские нарративы, в личном авторском блоге одного из российских изданий.

Обвиняемая, осведомленная о наличии обвинительного акта на рассмотрении в суде, в судебные заседания не являлась.

По результатам судебного разбирательства суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (Колаборационная деятельность).

Ей назначен наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества в доход государства.

В материале не называется имя осужденной, но вероятно речь идет о бывшей винницкой журналистке Юлии Тарапате, которой в 2023 году СБУ сообщила о подозрении.

Тарапата является заместителем главного редактора издания "Вечерняя Москва".

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и нейтрализовала в Черкассах группировку бывших коммунистов . Они распространяли пророссийские нарративы, общаясь с местными жителями, и выражали поддержку оккупантам.

суд РФ Винница российская пропаганда блогер поддержка журналистка
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
После Джидды Трамп определился, но Путин не пойдет на перемирие
12 марта 2025, 09:15
Спасатели показали последствия ракетной атаки на Кривой Рог
12 марта 2025, 09:10
В Киевской области фермер нашел обломки вражеского беспилотника
12 марта 2025, 08:59
Количество раненых в Кривом Роге возросло до 5, — ОВА
12 марта 2025, 08:55
Обстрелы Сумщины: за сутки прогремело более двух десятков взрывов
12 марта 2025, 08:48
В Киеве посреди леса лежала минометная мина
12 марта 2025, 08:45
Россияне убили 2 жителей Херсонщины, пострадали 7 гражданских
12 марта 2025, 08:35
Ракетный удар по Кривому Рогу: погибла женщина, 2 человека пострадали
12 марта 2025, 08:25
В Сумской области ПВО сбила 16 российских "шахедов"
12 марта 2025, 08:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »