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Аэроразведка ГПСУ обнаружила моторную лодку вместе с экипажем оккупантов, которые перемещались по руслу реки

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Эффективная боевая работа не заставила себя ждать. Пограничники нанесли огненное поражение по моторной лодке и по живой силе противника", – говорится в сообщении.

Информация о потерях врага уточняется.

Напомним, ранее пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" показало, как уничтожило еще один российский "Солнцепек" на Харьковщине.