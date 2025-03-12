Пограничники показали, как уничтожили российскую моторную лодку с экипажем
Аэроразведка ГПСУ обнаружила моторную лодку вместе с экипажем оккупантов, которые перемещались по руслу реки
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Эффективная боевая работа не заставила себя ждать. Пограничники нанесли огненное поражение по моторной лодке и по живой силе противника", – говорится в сообщении.
Информация о потерях врага уточняется.
Напомним, ранее пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" показало, как уничтожило еще один российский "Солнцепек" на Харьковщине.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Винницкий суд отправил пророссийскую блоггершу за решетку на 15 лет
12 марта 2025, 07:57Наступит ли мир после последних заявлений президента США и его команды?
12 марта 2025, 07:42Ночная атака дронов на Киевскую область: загорелся мебельный магазин, повреждены жилые дома
12 марта 2025, 07:40Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
12 марта 2025, 07:30В Харькове "Шахед" попал между домами: пострадал человек
12 марта 2025, 07:28Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
12 марта 2025, 07:15Смертельное ДТП на Днепропетровщине: пьяный водитель сбил троих детей
12 марта 2025, 07:10Массированная атака на Днепр: в ОВА рассказали о разрушениях
12 марта 2025, 07:07За неделю Сухопутные войска сбили 375 российских дронов
12 марта 2025, 06:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины