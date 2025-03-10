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10 марта 2025, 12:22

В Тернопольской области во время застолья хозяин дома смертельно ранил гостя

10 марта 2025, 12:22
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фото: Национальная полиция
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Умышленное убийство инкриминируется 62-летнему жителю Тернопольской области. Мужчина смертельно травмировал знакомого

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным правоохранителей, преступление произошло 9 марта в Почаеве. О споре и ножевом ранении знакомого на спецлинию полиции около 21:05 сообщила местная жительница. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, 48-летний потерпевший вместе со знакомой пришел в гости к жителю Почаева. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил им собеседника.

Женщина вызвала скорую. Медикам спасти жизнь потерпевшего не удалось.

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Фигурант в совершенном признался. Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 1 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Тернопольской области завершились поиски пропавшего без вести несовершеннолетнего мальчика. Ребенка нашли мертвым.

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