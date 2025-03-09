Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Вечером 9 марта силы ПВО сбили два вражеских беспилотника над Днепропетровщиной

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Два беспилотника сбили подразделения ПВК "Восход" над Днепропетровщиной. Спасибо, что всегда на страже!" – написал чиновник.

Напомним, в ночь на 9 марта россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. В результате вражеской атаки загорелся жилой дом.