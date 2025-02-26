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26 февраля 2025, 15:50

В Житомире 61-летняя женщина за 2000 долларов продавала "документы" для выезда за границу

26 февраля 2025, 15:50
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фото: Национальная полиция
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В Житомире разоблачили схему уклонения от мобилизации. Злоумышленники обещали бронирование и выезд за границу за 2000 долларов

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает полиция Житомирской области.

Правоохранители установили, что двое подельников предлагали военнообязанным мужчинам изготовить документы, которые предоставили бы возможность пересечь госграницу.

61-летняя жительница Житомира предложила своему 37-летнему знакомому организовать схему для выезда за границу. Женщина, имея доступ к ведению делопроизводства в нескольких предприятиях, принадлежащих к критической инфраструктуре, обещала оформить документы для бронирования мужчин и их дальнейшего выезда за пределы Украины. Стоимость такой услуги она оценила в 2000 долларов.

Правоохранители задержали злоумышленника во время встречи и получения денег от клиента. Также была задержана его 61-летняя сообщница.

Обеим задержанным было объявлено о подозрениях в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины советами, указаниями, предоставлением средств и устранением препятствий, по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Им грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет.

Напомним, в Тернопольской области будут судить работников ТКЦ, которые зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц.

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