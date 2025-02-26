Россияне убили гражданского жителя Херсонщины
Армия РФ убила 65-летнего жителя села Львов Херсонской области
Как передает RegioNews, об этом сообщил в Телеграмме начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин .
"Около двух часов дня россияне атаковали с дрона жителя села Львове", – говорится в сообщении.
В результате атаки беспилотника 65-летний местный житель получил ранения, несовместимые с жизнью.
Александр Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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