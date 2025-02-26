фото: полиция

В среду, 26 февраля, россияне сбросили на Константиновку и окрестности города по меньшей мере 6 авиабомб "ФАБ-250"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Погибли пять человек: 47-летняя женщина и четверо мужчин: 56, 57, 75 лет, возраст еще одного устанавливается.

Число раненых возросло до 11: пятеро женщин и шесть мужчин от 33 до 83 лет.

Разрушениям подверглись 52 гражданских объекта, из них более 20 жилых домов.

Информация о точном количестве жертв и масштабах разрушений устанавливается.

Продолжаются спасательные мероприятия. Полицейские документируют последствия атаки.

Напомним, ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате вражеского авиаудара по Константиновке.