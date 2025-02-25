03:10  25 февраля
Евровидение 2025: Украина поднялась в рейтинге букмекеров
23:44  24 февраля
Схема на продаже электричества: стали известны новые подробности расследования касательно Татьяны Крупы
20:17  25 февраля
В Киеве ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса микроавтобуса: видео момента ДТП
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2025, 19:50

Оккупанты попали дроном по жилому дому на Херсонщине: ранена женщина

25 февраля 2025, 19:50
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 24 февраля, оккупанты ударили беспилотником по селу Веселое Бериславского района. В результате атаки серьезные травмы получила местная жительница, которая находилась дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"Враг атаковал из дрона жилой дом, из-за чего 55-летняя местная жительница получила взрывную травму, контузию, отравление угарным газом, ожоги руки и лица", — говорится в сообщении.

Пострадавшая находится под наблюдением медиков.

Напомним, 25 февраля российские захватчики атаковали беспилотником село Станислав Херсонского района. Под удар попали двое местных жителей.

РФ война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты Херсонская область БПЛА атака пострадавшая
Количество раненых в Краматорске снова возросло
25 февраля 2025, 17:40
Россияне ударили по Харьковщине, есть погибший и раненый
25 февраля 2025, 17:27
Из-за вражеских обстрелов Херсона пострадала 15-летняя девушка
25 февраля 2025, 13:39
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
Украина и США согласовали условия договора о полезных ископаемых: СМИ привели детали документа
25 февраля 2025, 21:06
Был в плену и получил повестку: в Кировоградской области судили переселенца, отказавшегося от мобилизации
25 февраля 2025, 20:51
Оккупанты атаковали дронами Купянщину: есть пострадавшие
25 февраля 2025, 20:42
Разбойное нападение в Черкасской области: злоумышленники ограбили участника АТО
25 февраля 2025, 20:39
Россияне снова атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией
25 февраля 2025, 20:34
В Киеве ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса микроавтобуса: видео момента ДТП
25 февраля 2025, 20:17
В Краматорске известно о 16 раненых: под завалами до сих пор ищут людей
25 февраля 2025, 20:15
И пока Трамп морочится с Европой, в комнату вошла Турция
25 февраля 2025, 20:07
Столкнули с велосипеда и посадили в бус: велосипедист оказался военным в СЗЧ
25 февраля 2025, 19:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »