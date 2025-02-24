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24 февраля 2025, 21:15

Россияне атаковали Никопольщину из артиллерии и дронов десять раз

24 февраля 2025, 21:15
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Фото: ОВА
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Российские оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровщину. 24 февраля дронами и артиллерией враг попал по Никопольщине

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, Никопольщину в течение 24 февраля россияне атаковали десять раз. Враг использовал для этого дроны и артиллерию. Пострадали Никополь, Мировская, Марганецкая, Красногригорьевская общины.

"Повреждена инфраструктура. Изувечены 7 частных домов. Уничтожено хозяйственное сооружение, еще одно – разбито. Люди не пострадали", - сообщил Сергей Лысак.

Напомним, вечером 24 февраля оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона из артиллерии. В результате атаки врага пострадали три человека. Это 54-летний мужчина и две женщины в возрасте 31 и 43 лет. Во время обстрелов они находились на улице.

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