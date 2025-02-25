Армия РФ нанесла авиаудары по Запорожской области: что известно

фото: Иван Федоров

Об этом в Телеграмме написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"По меньшей мере восемь авиаударов нанес враг по прифронтовому городу. Одна из авиабомб упала в поле и не разорвалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате попаданий возник пожар. Люди не пострадали.

Федоров добавил, что неразорвавшийся боеприпас будут обезвреживать специалисты ГСЧС.

Напомним, из-за вражеских обстрелов Херсона пострадала 15-летняя девушка.