13:15  02 октября
В Запорожье зафиксировали случай листериоза: женщина в реанимации
12:40  02 октября
Мост Патона работает, но есть ограничения: что известно о движении в Киеве
10:54  02 октября
На Львовщине легковушка сбила полуторагодовалого ребенка
UA | RU
UA | RU
Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
02 октября 2026, 13:30

Когда мир выбирает комфортную ложь: почему Украине пора менять правила игры

02 октября 2026, 13:30
Читайте також українською мовою
Информационная война: почему старые методы больше не работают
Информационная война: почему старые методы больше не работают
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Итак, украинцы:

  • выкопали Черное море,
  • колонизировали Африку.
  • передали ядерную бомбу Северной Корее,
  • вероломно напали на россию.

По этому поводу можно нарисовать немало мемов, но давайте серьезно.

В современном мире постправды кому-то что-то доказать невозможно: правда у каждого своя. Чтобы стать страной-изгоем, возможны два пути:

  1. Все тебя боятся, но не то чтобы очень, так что лучше держаться от тебя подальше.
  2. Все очень сильно боятся твоего врага, так что лучше поддержать его против тебя.

У Украины были все шансы проиграть информационную войну с россией в 2014 и в 2022. Могло случиться, что мир обвинил бы нас в сбитии самолета и в постановочных кадрах из Бучи. Не потому, что это правда. А потому, что так безопаснее. Преобладающая часть мира до сих пор обвиняет Грузию в войне 2008. Израиль полностью проиграл информационную войну после атаки 7 октября еще до того, как израильское войско вошло в Газу.

Благодаря усилиям сотен журналистов, дипломатов, общественных активистов в 2014 и 2022 удалось развернуть мир в нашу сторону. Хотя до сих пор и не до конца.

Ныне мы подходим к опасной точке, когда многим странам мира выгоднее признать, что это Украина во всем всегда была виновата.

Это означает, что нам пора переосмыслить свои внешние коммуникационные стратегии. Все, что мы делали раньше, может не сработать.

И еще нужно подсобрать ресурсы. Назначить отсутствующих послов. Собрать все возможные негосударственные организации. Активизировать сети украинских сообществ по всему миру. Мобилизовать наших друзей во всех странах. И пересмотреть наши отношения с теми, кем раньше пренебрегали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война мир
 
Подписывайтесь на RegioNews
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
В Киеве адвокат за 15 000 долларов обещал фиктивное трудоустройство и бронирование от мобилизации
02 октября 2026, 14:32
Украина получила €2,9 млрд от ЕС: что известно о новом транше
02 октября 2026, 14:26
В Киеве пьяный водитель влетел в парковку: ему грозит тюрьма
02 октября 2026, 14:15
Враг атаковал Николаев: поврежден порт и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие
02 октября 2026, 13:59
Заказчиков убийства Фарион до сих пор не установили: в Нацполиции рассказали детали дела
02 октября 2026, 13:58
На Львовщине мужчина создал "Антиполицай" и "сливал" ТЦК
02 октября 2026, 13:55
В Ужгороде двое мужчин устроили стрельбу в парке Ужгорода и пытались скрыться на Tesla
02 октября 2026, 13:43
На Хмельнитчине мужчину посадили из-за рюмки
02 октября 2026, 13:35
НПЗ, аэродромы и склад боеприпасов: Зеленский рассказал об ударах по РФ
02 октября 2026, 13:21
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все публикации »
Виктор Ягун
Виктор Шлинчак
Сергей Куюн
Все блоги »