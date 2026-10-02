Информационная война: почему старые методы больше не работают

Информационная война: почему старые методы больше не работают

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Итак, украинцы:

выкопали Черное море,

колонизировали Африку.

передали ядерную бомбу Северной Корее,

вероломно напали на россию.

По этому поводу можно нарисовать немало мемов, но давайте серьезно.

В современном мире постправды кому-то что-то доказать невозможно: правда у каждого своя. Чтобы стать страной-изгоем, возможны два пути:

Все тебя боятся, но не то чтобы очень, так что лучше держаться от тебя подальше. Все очень сильно боятся твоего врага, так что лучше поддержать его против тебя.

У Украины были все шансы проиграть информационную войну с россией в 2014 и в 2022. Могло случиться, что мир обвинил бы нас в сбитии самолета и в постановочных кадрах из Бучи. Не потому, что это правда. А потому, что так безопаснее. Преобладающая часть мира до сих пор обвиняет Грузию в войне 2008. Израиль полностью проиграл информационную войну после атаки 7 октября еще до того, как израильское войско вошло в Газу.

Благодаря усилиям сотен журналистов, дипломатов, общественных активистов в 2014 и 2022 удалось развернуть мир в нашу сторону. Хотя до сих пор и не до конца.

Ныне мы подходим к опасной точке, когда многим странам мира выгоднее признать, что это Украина во всем всегда была виновата.

Это означает, что нам пора переосмыслить свои внешние коммуникационные стратегии. Все, что мы делали раньше, может не сработать.

И еще нужно подсобрать ресурсы. Назначить отсутствующих послов. Собрать все возможные негосударственные организации. Активизировать сети украинских сообществ по всему миру. Мобилизовать наших друзей во всех странах. И пересмотреть наши отношения с теми, кем раньше пренебрегали.