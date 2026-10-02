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02 октября 2026, 13:21

НПЗ, аэродромы и склад боеприпасов: Зеленский рассказал об ударах по РФ

02 октября 2026, 13:21
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Президент Владимир Зеленский заявил о новых ударах по объектам на территории России, назвав их ответом на российскую эскалацию

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

"Справедливо отвечаем на российскую эскалацию нашими дальнобойными санкциями. Фактически каждый день есть важные результаты", – заявил Зеленский.

По его словам, в течение последних суток были поражены нефтяные объекты в Самарском и Волгоградском регионах.

Также, как отметил президент, результативная работа прошла в Черном море и Воронежском, Нижегородском, Волгоградском, Самарском и Краснодарском регионах. Речь идет об ударах по аэродромам, предприятиям, нефтеперерабатывающим заводам, ракетно-космическому центру и составу боеприпасов.

Зеленский поблагодарил военнослужащих СБУ, ГУР, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций и Службы внешней разведки за проведенную операцию.

Напомним, 30 сентября и ночью на 1 октября украинские военные поразили составы БпЛА "Рубикон" и арсенал вооружения оккупантов. Кроме того, подтверждено уничтожение 23 сентября складов хранения беспилотников подразделения Рубикон возле Волновахи Донецкой области.

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