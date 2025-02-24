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24 февраля 2025, 12:40

В Донецкой области россияне разрушили десятки жилых домов, ранен гражданский

24 февраля 2025, 12:40
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фото: Нацполиция
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Вчера, 23 февраля, российские оккупационные войска нанесли более 3200 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадал мирный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали города Константиновка, Мирноград, Покровск, Славянск, а также селах Иванополья, Комар и Рай-Александровка.

В общей сложности были повреждены 55 объектов, из них – 38 жилых домов.

"В Мирнограде ударом вражеского FPV-дрона ранено гражданское лицо", – говорится в сообщении.

Также в течение суток:

  • В Покровске в результате артобстрела поврежден частный дом
  • На Славянск РФ сбросила авиабомбу "ФАБ-250" – разрушения получили четыре частных дома.
  • Рай-Александровку войска РФ атаковали двумя бомбами "УМПБ Д-30СН" – повредили 13 частных домов, газопровод, линию электропередач, водонапорную башню.
  • По Иванополью враг ударил бомбой "ФАБ-250" и РСЗО "Смерч" – повреждены восемь многоквартирных и четыре частных дома, магазин, автостоянка, гараж, 11 гражданских автомобилей, два газопровода и ЛЭП.
  • На Комар оккупанты сбросили бомбу "УМПБ Д-30СН" – повреждены восемь домохозяйств.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, ночью 24 февраля российские войска ударили по Днепровскому району Херсона с временно оккупированного левобережья. Из-под завалов дома спасатели деблокировали тело мужчины, еще один человек получил ранения.

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