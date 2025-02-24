В Донецкой области россияне разрушили десятки жилых домов, ранен гражданский
Вчера, 23 февраля, российские оккупационные войска нанесли более 3200 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадал мирный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки оккупанты атаковали города Константиновка, Мирноград, Покровск, Славянск, а также селах Иванополья, Комар и Рай-Александровка.
В общей сложности были повреждены 55 объектов, из них – 38 жилых домов.
"В Мирнограде ударом вражеского FPV-дрона ранено гражданское лицо", – говорится в сообщении.
Также в течение суток:
- В Покровске в результате артобстрела поврежден частный дом
- На Славянск РФ сбросила авиабомбу "ФАБ-250" – разрушения получили четыре частных дома.
- Рай-Александровку войска РФ атаковали двумя бомбами "УМПБ Д-30СН" – повредили 13 частных домов, газопровод, линию электропередач, водонапорную башню.
- По Иванополью враг ударил бомбой "ФАБ-250" и РСЗО "Смерч" – повреждены восемь многоквартирных и четыре частных дома, магазин, автостоянка, гараж, 11 гражданских автомобилей, два газопровода и ЛЭП.
- На Комар оккупанты сбросили бомбу "УМПБ Д-30СН" – повреждены восемь домохозяйств.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, ночью 24 февраля российские войска ударили по Днепровскому району Херсона с временно оккупированного левобережья. Из-под завалов дома спасатели деблокировали тело мужчины, еще один человек получил ранения.