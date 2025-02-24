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24 февраля 2025, 16:58

В Киеве и области обнаружили обломки российских беспилотников

24 февраля 2025, 16:58
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фото: ГСЧС
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В Киеве и области спасатели зафиксировали два случая обнаружения остатков вражеских беспилотников

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В столице у одного из озер прохожие заметили дрон, лежавший среди снега и льда на прибрежной зоне. На место вызвали спасателей. Водолазы-саперы идентифицировали находку как боевую часть беспилотника "Герань-2". Ее транспортировали на взрывную площадку для уничтожения.

Другой случай произошел вблизи Киевского водохранилища. Местные жители обнаружили обломки беспилотника, видневшиеся из-под льда. Спасатели обследовали территорию и подтвердили, что найденные остатки уже не представляют угрозы.

Напомним, в ночь на 24 февраля российская армия выпустила по Украине 185 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 113 дронов, еще 71 — локационно потеряны.

В Броварах на Киевщине есть повреждение многоэтажного дома. Спасатели ликвидировали последствия российской дроновой атаки.

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