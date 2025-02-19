В Херсонской области в результате обстрела повреждена больница

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Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"Прилетело" рядом с местным заведением здравоохранения. Из-за этого в здании повреждены окна, кровля, стены и система отопления. К счастью, пострадавших нет.

В здании здравоохранения повреждены окна, кровля и система отопления.

Напомним, в ночь на 19 февраля россияне атаковали Украину 167-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Также враг запустил две баллистические ракеты.