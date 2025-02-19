Россияне FPV-дронами ударили по селу на Харьковщине: обстреляли центр гуманитарной помощи
Днем 19 февраля российские войска FPV-дронами ударили по селу Ивашки в Харьковской области: целили по местам хранения гуманитарной помощи
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"С 12:15 по 13:30 российские войска FPV-дронами ударили по территории села Ивашки Золочевской громады", – говорится в сообщении.
Сначала два попадания произошли по месту загрузки гуманитарной помощи. Волонтерам удалось избежать ранения.
Позже удар пришелся в здание, где расположен гуманитарный центр. Повреждены два многоквартирных двухэтажных дома.
К счастью, без жертв.
Напомним, 19 февраля россияне сбросили четыре управляемых авиабомба на Константиновку Донецкой области. Взрывы повлекли за собой значительные разрушения частного сектора.