Россияне обстреляли Никопольщину из разного вооружения: последствия атаки
Российские войска нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. Вечером агрессор ударил дронами-камикадзе по Марганецкому обществу, ночью - из артиллерии и "Граду" атаковал райцентр
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По его словам, повреждено частное предприятие: произошел пожар, который спасатели уже потушили. Также повреждено ритуальное агентство.
Избиты 10 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линии электропередач и газопровод. Задело инфраструктуру.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, за сутки россияне более 400 раз обстреляли Запорожскую область.
Ранее мы сообщали, что российские военные не дают возможности подвозить воду и гуманитарную помощь гражданским Донбассам.
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