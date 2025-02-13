Россияне обстреляли Никопольщину из разного вооружения: последствия атаки

фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. Вечером агрессор ударил дронами-камикадзе по Марганецкому обществу, ночью - из артиллерии и "Граду" атаковал райцентр

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, повреждено частное предприятие: произошел пожар, который спасатели уже потушили. Также повреждено ритуальное агентство.

Избиты 10 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линии электропередач и газопровод. Задело инфраструктуру.

Погибших и пострадавших нет.



Напомним, за сутки россияне более 400 раз обстреляли Запорожскую область.

Ранее мы сообщали, что российские военные не дают возможности подвозить воду и гуманитарную помощь гражданским Донбассам.