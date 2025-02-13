В Черном и Азовском море нет российских кораблей

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В Черном и Азовском морях русские боевые корабли отсутствуют. В то же время вражеские корабли фиксируют в Средиземном море

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что в Средиземном море находятся 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 26 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – 2 судна; до Азовского моря – 4 судна.

Напомним, платформа Svidok.org открыла бесплатную горячую линию, где каждый может оставить свидетельство об экологических преступлениях России.

Ранее мы сообщали, что самолет Воздушных сил Соединенных Штатов Америки впервые через несколько лет пролетел над Черным морем. Он собирал разведывательные данные о российских войсках во временно оккупированном Крыму.