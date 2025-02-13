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13 февраля 2025, 08:02

Стали известны потери россиян за последние сутки

13 февраля 2025, 08:02
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фото: glavcom.ua
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Оккупанты за сутки потеряли в Украине 1250 военных. С начала полномасштабной войны ликвидировано 854 280 российских захватчиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб.

Украинские защитники также уничтожили:

  • танков ‒ 10040 (+17)
  • боевых бронированных машин ‒ 20894 (+23)
  • артиллерийских систем – 23034 (+58)
  • РСЗО – 1278 (+2)
  • средств ПВО ‒ 1063 (+2)
  • самолетов – 370 (+0)
  • вертолетов – 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25072 (+153)
  • крылатых ракет ‒ 3063 (+6)
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0)
  • подводных лодок – 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37096 (+168)
  • специальной техники ‒ 3744 (+2)

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что российская армия вдвое больше украинской и Россия мобилизует значительно больше людей. Он отметил, что РФ располагает армией численностью 1,5-1,9 миллиона человек.

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