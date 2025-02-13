Стали известны потери россиян за последние сутки
Оккупанты за сутки потеряли в Украине 1250 военных. С начала полномасштабной войны ликвидировано 854 280 российских захватчиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб.
Украинские защитники также уничтожили:
- танков ‒ 10040 (+17)
- боевых бронированных машин ‒ 20894 (+23)
- артиллерийских систем – 23034 (+58)
- РСЗО – 1278 (+2)
- средств ПВО ‒ 1063 (+2)
- самолетов – 370 (+0)
- вертолетов – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25072 (+153)
- крылатых ракет ‒ 3063 (+6)
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0)
- подводных лодок – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 37096 (+168)
- специальной техники ‒ 3744 (+2)
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что российская армия вдвое больше украинской и Россия мобилизует значительно больше людей. Он отметил, что РФ располагает армией численностью 1,5-1,9 миллиона человек.
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