Стали известны потери россиян за последние сутки

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Оккупанты за сутки потеряли в Украине 1250 военных. С начала полномасштабной войны ликвидировано 854 280 российских захватчиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб.

Украинские защитники также уничтожили:

танков ‒ 10040 (+17)

боевых бронированных машин ‒ 20894 (+23)

артиллерийских систем – 23034 (+58)

РСЗО – 1278 (+2)

средств ПВО ‒ 1063 (+2)

самолетов – 370 (+0)

вертолетов – 331 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25072 (+153)

крылатых ракет ‒ 3063 (+6)

кораблей/катеров ‒ 28 (+0)

подводных лодок – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 37096 (+168)

специальной техники ‒ 3744 (+2)

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что российская армия вдвое больше украинской и Россия мобилизует значительно больше людей. Он отметил, что РФ располагает армией численностью 1,5-1,9 миллиона человек.