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12 февраля 2025, 03:05

В Днепре мужчина набросился на собственную жену с ножом

12 февраля 2025, 03:05
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Фото: Нацполиция
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Муж в ходе ссоры ударил ножом свою жену. Поэтому 42-летнюю женщину госпитализировали

Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

10 февраля полиция получила сообщение, что в одном из домов Днепровского района женщина с ножевым ранением. На месте выяснилось, что в ходе ссоры мужчина ударил ножом свою 42-летнюю жену. Пострадавшую госпитализировали медики.

"Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается", - сообщили правоохранители, добавив, что мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Хмельнитчине мужчина жестоко убил 79-летнюю пенсионерку. Ее тело обнаружила в квартире ее дочь. Подозрение сразу упало на 51-летнего сожителя дочери, и эта версия подтвердилась. Сам мужчина бежал в Николаевскую область, откуда он родом, однако там его и задержала полиция.

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