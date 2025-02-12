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12 лютого 2025, 03:05

У Дніпрі чоловік накинувся на власну дружину з ножем

12 лютого 2025, 03:05
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Фото: Нацполіція
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Чоловік в ході сварки вдарив ножем свою дружину. Через це 42-річну жінку госпіталізували

Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

10 лютого поліція отримала повідомлення, що в одному з будинків Дніпровського району жінка з ножовим пораненням. На місці з’ясувалося, що в ході сварки чоловік вдарив ножем свою 42-річну дружину. Потерпілу госпіталізували медики.

"Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває", - повідомили правоохоронці, додавши, що чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Хмельниччині чоловік жорстоко вбив 79-річну пенсіонерку. Її тіло знайшла в квартирі її донька. Підозра одразу впала на 51-річного співмешканця доньки, і ця версія підтвердилась. Сам чоловік втік до Миколаївської області, звідки він родом, проте там його і затримала поліція.

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