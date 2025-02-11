Последствия ночных обстрелов Днепропетровщины: есть разрушения и пострадавшие

фото: Запорожская ОВА

Вечером и ночью враг обстреливал Никопольщину. Российская армия избивала из РСЗО "Град" и артиллерии. Применяла дроны-камикадзе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела в Никополе пострадали две женщины. Они будут лечиться амбулаторно.

Есть потерпевшие и в Марганце – 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Кроме этих двух городов, громко было и в Мировской и Красногригорьевской общинах.

В общей сложности повреждены 35 частных домов и 11 хозяйственных построек. Разбиты окна и балконы в 4 многоэтажках. В одной из квартир произошел пожар.

Повреждены инфраструктура, автомойка, 6 машин, линии электропередач и газопровод.

В Павлограде в результате вражеской атаки повреждены 3 частных дома, гараж и авто.

Утром агрессор снова ударил по Мировскому обществу. Последствия уточняются.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Полтавщине. Без газоснабжения осталось 9 населенных пунктов.

Ранее мы сообщали, что из-за массированной атаки баллистики в Украине применяются аварийные отключения электроэнергии .