Наслідки нічних обстрілів Дніпропетровщини: є руйнування та постраждалі

фото: Запорізька ОВА

Минулого вечора та вночі ворог обстрілював Нікопольщину. Російська армія била з РСЗВ "Град" та артилерії. Застосовувала дрони-камікадзе

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу в Нікополі постраждали дві жінки. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Є потерпілі і у Марганці – 67-річний чоловік та 78-річна жінка. Вони також оговтуватимуться вдома.

Окрім цих двох міст, гучно було і у Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Загалом пошкоджені 35 приватних будинків та 11 господарських споруд. Побиті вікна і балкони у 4 багатоповерхівках. В одній з квартир сталася пожежа.

Понівечені інфраструктура, автомийка, 6 машин, лінії електропередач й газогін.

У Павлограді внаслідок ворожої атаки пошкоджені 3 приватні оселі, гараж та авто.

Вранці агресор знову вдарив по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські війська завдали ракетного удару по Полтавщині. Без газопостачання залишилися 9 населених пунктів.

Раніше ми повідомляли, що через масовану атаку балістики в Україні застосовуються аварійні відключення електроенергії.