Наслідки нічних обстрілів Дніпропетровщини: є руйнування та постраждалі
Минулого вечора та вночі ворог обстрілював Нікопольщину. Російська армія била з РСЗВ "Град" та артилерії. Застосовувала дрони-камікадзе
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок обстрілу в Нікополі постраждали дві жінки. Вони лікуватимуться амбулаторно.
Є потерпілі і у Марганці – 67-річний чоловік та 78-річна жінка. Вони також оговтуватимуться вдома.
Окрім цих двох міст, гучно було і у Мирівській та Червоногригорівській громадах.
Загалом пошкоджені 35 приватних будинків та 11 господарських споруд. Побиті вікна і балкони у 4 багатоповерхівках. В одній з квартир сталася пожежа.
Понівечені інфраструктура, автомийка, 6 машин, лінії електропередач й газогін.
У Павлограді внаслідок ворожої атаки пошкоджені 3 приватні оселі, гараж та авто.
Вранці агресор знову вдарив по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні зранку російські війська завдали ракетного удару по Полтавщині. Без газопостачання залишилися 9 населених пунктів.
Раніше ми повідомляли, що через масовану атаку балістики в Україні застосовуються аварійні відключення електроенергії.