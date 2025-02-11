06:11  11 лютого
Українські бійці знищили на Запорізькому напрямку російський "Сонцепьок"
06:42  11 лютого
На Київщині у лісосмузі знайшли частину російської касетної авіабомби
01:08  11 лютого
У Тернополі після кесаревого розтину помер новонароджений хлопчик: поліція веде розслідування
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2025, 08:28

Наслідки нічних обстрілів Дніпропетровщини: є руйнування та постраждалі

11 лютого 2025, 08:28
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Минулого вечора та вночі ворог обстрілював Нікопольщину. Російська армія била з РСЗВ "Град" та артилерії. Застосовувала дрони-камікадзе

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу в Нікополі постраждали дві жінки. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Є потерпілі і у Марганці – 67-річний чоловік та 78-річна жінка. Вони також оговтуватимуться вдома.

Окрім цих двох міст, гучно було і у Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Загалом пошкоджені 35 приватних будинків та 11 господарських споруд. Побиті вікна і балкони у 4 багатоповерхівках. В одній з квартир сталася пожежа.

Понівечені інфраструктура, автомийка, 6 машин, лінії електропередач й газогін.

У Павлограді внаслідок ворожої атаки пошкоджені 3 приватні оселі, гараж та авто.

Вранці агресор знову вдарив по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські війська завдали ракетного удару по Полтавщині. Без газопостачання залишилися 9 населених пунктів.

Раніше ми повідомляли, що через масовану атаку балістики в Україні застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Нікопольщина Дніпропетровська область обстріли дрон РСЗВ Град
Росія атакувала газову інфраструктуру, – Міненерго
11 лютого 2025, 07:14
Через масовану ракетну атаку в Україні ввели аварійні відключення світла
11 лютого 2025, 07:12
У Полтаві пролунали вибухи
11 лютого 2025, 06:54
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
Росіяни вдарили КАБами по селу на Запоріжжі: троє постраждалих
11 лютого 2025, 08:39
Росіяни атакували "Шахедами" Миколаївщину: що відомо про наслідки
11 лютого 2025, 08:14
Майже 1400 окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога
11 лютого 2025, 07:55
11 лютого на українців чекає морозна погода
11 лютого 2025, 07:52
Ракетний удар по Полтавщині: без газопостачання залишились 9 населених пунктів
11 лютого 2025, 07:46
За добу окупанти завдали майже півтисячі ударів по Запорізькій області: є поранені та загиблий
11 лютого 2025, 07:27
У Чорному морі – один ворожий носій "Калібрів"
11 лютого 2025, 07:26
Росія атакувала газову інфраструктуру, – Міненерго
11 лютого 2025, 07:14
Через масовану ракетну атаку в Україні ввели аварійні відключення світла
11 лютого 2025, 07:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »