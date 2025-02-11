В Полтаве раздались взрывы

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Утром 11 февраля в Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мониторинговые каналы и Суспільне.

Незадолго до взрывов Воздушные силы ВСУ предупредили о движении крылатых ракет в направлении Полтавщины.

Напомним, в ночь на понедельник, 10 февраля, российская армия выпустила по Украине 83 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 61 дрон, еще 22 были локационно потеряны.